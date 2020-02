Il coronavirus ferma anche il calcio: rinviate sfide di A, salta Inter-Sampdoria

Manca ancora ufficialità per Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, a forte rischio

A seguito delle misure decise in Cdm, con il premier Conte che ha annunciato il provvedimento deciso dal ministro Spadafora, saltano tre partite di serie A. Non verrà disputata Inter-Sampdoria. Manca ancora ufficialità per Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, a forte rischio rinvio

