Il Brasile vince la Coppa America: Perù battuto 3-1 in finale

Il Brasile ha vinto la Copa America 2019. Nella finale disputata al Maracanà di Rio de Janeiro la Seleçao ha battuto 3-1 in finale il Perù. Everton sblocca il risultato dopo un quarto d'ora ma la 'Blanquirroja' pareggia i conti con Guerrero al 44' su rigore concesso per fallo di mano di Thiago Silva. L'equilibrio in campo però non dura neanche tre minuti dato che al 48' Gabriel Jesus approfitta del break per vie centrali di Arthur per trafiggere Gallese e riportare avanti i verdeoro. Nella ripresa la pressione del Perù diventa asfissiante soprattutto dopo l'espulsione al 25' per doppia ammonizione di Gabriel Jesus, ma il Brasile riesce a resistere in dieci e nel finale trova anche il tris su rigore con Richarlison che chiude definitivamente la partita. Per la Seleçao si tratta del nono trionfo in Copa America.

