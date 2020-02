Il Bologna espugna l'Olimpico: Roma sconfitta 3-2

I felsinei volano in zona Europa League, provvisoriamente al sesto posto in classifica.

Nell'anticipo della 23esima di serie A la Roma cade all'Olimpico sotto i colpi del Bologna, guidato in panchina da Sinisa Mihajlovic dimesso dall'ospedale dopo il trapianto di midollo osseo. I rossoblù escono vittoriosi 3-2: apre le marcature Orsolini e dopo il pareggio fortunoso della Roma, causa un autorete di Denswil, i bolognesi tornano di nuovo in vantaggio. Segna Barrow che nella ripresa fa doppietta. Il gol di Mkhtariyan serve solo a riaccendere le effimere speranze giallorosse ma non permette la rimonta. Il Bologna vola in zona Europa League, provvisoriamente al sesto posto in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata