Icardi verso il Psg in prestito: manca solo l'annuncio

Mauro Icardi è partito per Parigi da Malpensa L'attaccante argentino ha raggiunto, come si vede dalle immagini tv, l'aeroporto di Milano insieme a Wanda Nara per raggiungere la capitale parigina e formalizzare l'accordo con il Psg. Icardi avrebbe accettato il rinnovo di un anno con l'Inter e il trasferimento al club parigino in prestito con diritto di riscatto, proprio nell'ultimo giorno di mercato.



