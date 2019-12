Ibrahimovic, auguri di Natale social... col dito medio

Una foto tra il mistero e lo sberleffo, talmente criptica da risultare incomprensibile. Zlatan Ibrahimovic non si smentisce e, tramite i suoi profili social, pubblica una foto con un leone sdraiato, ma con la zampa sollevata, il dito medio ben in vista e la scritta "Merry Chriztmaz", "Buon Natale". L'immagine, che ha già fatto il giro del mondo, ha scatenato subito la fantasia dei suoi follower e dei tanti tifosi del Milan che sperano ancora nel suo ritorno in rossonero. Ma è difficile pensare che, in questa foto, ci sia un riferimento diretto alla trattativa con il Milan, per la quale i prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o nell'altro.

