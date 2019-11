Ibrahimovic al Bologna? Ora si può fare

I rossoblu fanno sul serio per lo svedese che prenderà una decisione a metà dicembre. Rimane in corsa il Milan

I tifosi del Bologna cominciano a crederci: Ibra in rossoblu non sembra più solo una suggestione di mercato. La svolta potrebbe coincidere con il viaggio in quel di Los Angeles di Marco Di Vaio. Il blitz dell'ex centravanti, ora capo scouting dei felsinei pare aver scongelato il 38enne svedese affascinato dal progetto del club di Joey Saputo e ha fissato al 10 dicembre l'ultima data utile per sciogliere la riserva sul suo futuro.

Intanto al Dall'Ara c'è fermento per un'operazione senza precedenti. "E' una questione molto semplice e allo stesso tempo complesso: c'è un rapporto molto forte con Sinisa - che potrebbe influenzare in maniera importante la scelta di Zlatan - si sono sentiti con grande solidarietà umana, e c'è una disponibilità nell'idea di prendere in considerazione Bologna. Ma la decisione spetterà solo a lui", ha spiegato a Sky Sport il ds Riccardo Bigon.

Con la pista bolognese sempre più calda, non si esclude però un ritorno in rossonero. Il Milan, finora molto cauto, potrebbe contare sulla volontà della moglie di Ibrahimovic che ha manifestato più volte di gradire la città di Milano. In secondo piano il Napoli.

