Ibra shock sui social: "Caz... guardi"

Improvvisamente Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio lo svedese, appena tornato a vestire la maglia del Milan, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto con lo sguardo fisso verso l'obiettivo e una scritta inequivocabile che ha scatenato una pioggia di like da parte dei follower: "Caz... guardi" si legge nella didascalia che ricorda un iconico siparietto al termine della gara tra Milan e Lecce, finita 2-0 a San Siro, nella stagione 2011-12. Durante le consuete dichiarazioni post partita alla sua prime esperienza in rossonero, irritato dalle considerazioni di una giornalista, ferma a bordocampo per chiarire, esclamò proprio: "Caz... guardi" prima di rientrare negli spogliatoi visibilmente contrariato.

