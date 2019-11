Ibra a sorpresa: torna in Svezia? L'indizio arriva dai social

Ibra sorprende tutti... di nuovo. Il 38enne, che da poco ha risolto il suo contratto con i Galaxy, ha pubblicato un video su Instagram in cui compare la maglia dell'Hammarby, club con sede a Stoccolma, con il suo nome sulla schiena. Nessun commento, un semplice tag, quello del profilo della società biancoverde, tutto il resto lasciato all'interpretazione di tifosi, utenti e stampa.

Sarà dunque in Allsvenskan, massima serie svedese, il futuro di Zlatan? Dal club per il momento non ci sono conferme: "Abbiamo più informazioni da dare alla fine di questa settimana, ma in questo momento non ho altro da dire", ha dichiarato Love Gustafsson, responsabile stampa dell'Hammarby Fotboll, al quotidiano SvD. Anche se, secondo quanto riportato dall'emittente americana Football Channel, la dirigenza biancoverde sarebbe stata a Los Angels per trattare l'acquisto del fuoriclasse svedese. .

Sfuma la suggestione del suo possibile ritorno in rossonero. Beffato il Milan che già pregustava il colpaccio nella finestra invernale di mercato.

