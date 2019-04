I buu a Kean, Thuram attacca Bonucci: "Commenti vergognosi"

"I commenti di Bonucci sono vergognosi. Dobbiamo essere d'accordo sul razzismo". Lilian Thuram, ex difensore del Parma e della Juventus, è duro su 'Le Parisien' nei confronti del difensore della squadra di Massimiliano Allegri. Al campione francese non è piaciuta la reazione del compagno di squadra di Moise Kean, nonostante la precisazione di ieri sera, dopo i buu subiti dal talento juventino martedì sera a Cagliari. Il difensore ha criticato il comportamento di Kean e ha parlato di responsabilità al 50 per cento tra il giovane attaccante e il pubblico.

"Bonucci - aggiunge Thuram - non è stupido, ha un'idea della società. Quello che si può dire di Bonucci è che sta facendo commenti di incredibile violenza contro il proprio compagno di squadra". A suo dire, il centrale juventino "dice ciò che molti pensano: 'I neri meritano quello che succede loro'. La domanda giusta da porre a Bonucci sarebbe quindi: cosa ha fatto Kean per meritare i buu? Per meritare tanto disprezzo?" "La reazione" dell'ex capitano del Milan - sottolinea ancora Thuram - "è violenta come i buu. È come quando una giovane donna viene violentata e alcune persone notano il modo in cui era vestita. È a causa di queste persone che non si va avanti". l

