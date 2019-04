Higuain confessa: "Non uscivo per paura del giudizio della gente"

"Mi sono sempre pentito di essermi rinchiuso e non esser uscito per paura del giudizio della gente. E' un rimpianto della mia vita". In un'intervista a Espn, Gonzalo Higuain si racconta a 360° svelando anche alcuni lati sconosciuti del proprio carattere. "Ci sono persone che fanno danni e dicono cattiverie senza vergogna - ha aggiunto senza riferirsi a un momento particolare della sua vita - Noi non uccidiamo nessuno, facciamo solo uno sport e non possiamo uscire di casa?".

Adesso però il 'Pipita' ammette di essere "in una fase della mia vita in cui niente fa male. In passato ho sofferto, ma si sta bene anche senza social network. Ho giocato nei migliori campionati, nelle migliori squadre, ho fatto tre Mondiali e una Copa America. A 5 anni non riuscivo a immaginare il 10% di quello che poi ho fatto, perché dovrei preoccuparmi di quello che viene detto?".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata