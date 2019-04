Guerra in casa Icardi: Wanda Nara querela Ivana, la sorella di Mauro

Come se non bastassero i problemi con l'Inter, che sembrano almeno per il momento risolti, in casa Icardi sta per scoppiare un'altra grana. La moglie e agente del calciatore, Wanda Nara, ha infatti annunciato su Instagram di aver querelato per diffamazione Ivana Icardi, sorella di Mauro e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. "In seguito dell'ennesimo ingiustificato attacco televisivo patito nel corso del programma 'GFVip', sulla quale si riserva ogni azione, la Sig.ra Nara Wanda ritiene opportuno comunicare che, nei mesi scorsi, ha querelato la Sig.ra Icardi Ivana per diffamazione, atteso che le diverse interviste rilasciate ed i numerosi post pubblicati sui propri profili social nell'ultimo periodo apparivano gravemente lesivi del suo onore e della sua reputazione", è il testo del comunicato.

"Inoltre, alla luce delle modalità con le quali la predetta continua a strumentalizzare questa vicenda - prosegue Wanda Nara - valuterà ogni opportuna ed ulterore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato". Infine la moglie e agente di Icardi "diffida la Sig.ra Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l'immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandoLa - al contrario a puntare esclusivamente sulle proprie capacità professionali".

