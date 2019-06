Guardiola non vuole dire addio al Manchester City: "Non esiste posto migliore di questo"

Il tecnico spagnolo, associato alla panchina della Juve per il dopo-Allegri, ribadisce il suo amore per il club

Pep Guardiola allontana le voci su un suo addio al Manchester City. "Non c'è posto migliore di questo", ha dichiarato il tecnico spagnolo in un'intervista al sito del club inglese. "In altri posti i tifosi ti fischiano se non vinci. Qui ti supportano sempre", ha aggiunto. "Sono una maglietta blu, sono uno di voi". Nelle ultime settimane il nome di Guardiola è stato associato alla panchina della Juventus per il dopo-Allegri.

L'anticipazione dell'intervista video, dal titolo 'Il meglio deve ancora venire' è stata pubblicata dal sito dei Citizens. "Penso che non ci sia posto migliore nel mondo, per fare il manager, che l'Inghilterra. Posso paragonarlo a Spagna e Germania. Non sono stato in altri paesi. Ma penso che anche in Italia, la situazione sarebbe abbastanza simile alla Spagna", ha spiegato l'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco. Guardiola è legato al club di Manchester con un contratto fino al 2021.



