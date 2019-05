Rumors su Guardiola alla Juve. Manchester City: "Sono corbellerie". Ma il titolo bianconero balza del 3%

"Una corbelleria enorme". È così che l'avvocato Alberto Galassi, membro del CDA del Manchester City ha smentito ufficialmente ogni contatto fra l'allenatore spagnolo Pep Guardiola e la Juventus.

"In qualità di consigliere del Manchester City sono rimasto sorpreso nel leggere una corbelleria enorme. Pep Guardiola è il nostro allenatore, vuole rimanere da noi. Non capisco perché la parola di Guardiola non basti a smentire queste voci che circolano sul possibile approdo di Pep alla Juve. Sono tutte falsità", ha dichiarato l'avvocato ai microfoni di Sky Sport. "Questo non aiuta la Juventus nella ricerca del proprio allenatore - ha aggiunto - e non aiuta il Manchester City, oltre allo stesso Guardiola che si sta godendo i suoi pochi giorni di vacanza".

Eppure i rumor sull'arrivo in bianconero di Pep Guardiola alimentano gli acquisti sul titolo Juventus. Dopo il +5,68% della vigilia proprio sull'intensificarsi dei segnali che porterebbero al tecnico iberico, il titolo Juventus è salito in giornata di oltre il 3% e ha toccato un picco a 1,51 euro, sui massimi a oltre un mese. Le indiscrezioni riportate parlano di accordo fatto tra il tecnico iberico e il club bianconero sulla base di quattro anni di contratto con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. La firma potrebbe arrivare il prossimo 4 giugno.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata