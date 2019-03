Serie A, grande battaglia a Marassi, l'Atalanta supera la Samp: 1-2

Bella partita molto combattuta. Gasperini espulso per proteste. Quagliarella segna il suo ventesimo gol e va in testa alla classifica marcatori. Reti di Zapata e Gosens per i bergamaschi

L'Atalanta è tornata sul serio. Dopo la vittoria sulla Fiorentina arriva anche il successo, pesantissimo, sul campo di una Sampdoria che veniva da 5 vittorie su 6 in casa e da due successi di fila. Una risposta importante in chiave Europa per gli orobici che hanno costruito questa vittoria con determinazione e rabbia, vanificando gli sforzi dei locali. Tanta Atalanta negli occhi ma più Samp a dover "pesare" le occasioni in avvio. I bergamaschi affrontano la partita con piglio ed aggressività ma si fanno imbrigliare negli ultimi 20 metri, dove raramente riescono ad essere veramente pericolosi. La Samp indossa una maglia celebrativa bianca con fascia rossa e nera per ricordare i 120 anni della fondazione della Sampierdarenese, una delle due squadre (l'altra era il Doria) da cui nasce la Sampdoria nel 1946. La maglia verrà messa in vendita per beneficienza.

Il primo tempo è questo, con la tattica a farla sostanzialmente da padrona. Parte bene l'Atalanta che fa gioco, crea, costruisce ma non va al di là di un pressing senza sbocco. Per il primo squillo da parte della Sampdoria bisogna aspettare il 19': Praet prova la deviazione volante su un un suggerimento in profondità, ma il suo pallonetto termina alto sopra la traversa. I blucerchiati prendono coraggio e vanno vicinissimi al gol al 26' quando Ekdal si inserisce e calcia dalla distanza un diagonale velenoso che esce di pochissimo. La prima vera grossa palla gol per l'Atalanta arriva al 39': Giocata di Ilicic che serve Mancini da terra, cross in area per Zapata che si avvita e colpisce di testa! Pallone di poco fuori. Immediata la replica di una Samp che continua a crescere. Al 41' un rimpallo favorisce Linetty che prova il colpo d'esterno, ma Gollini respinge con un grandissimo intervento.

Il tempo si chiude con l'infortunio di Saponara, bloccato da problemi muscolari e costretto a lasciare il posto a Ramirez. E' un'Atalanta più concreta quella che inizia la ripresa e che in pochi minuti creano prima due occasioni e poi segnano la rete del vantaggio. L'antipasto dopo 3' quando solo una grandissima uscita di Audero impedisce ad Ilicic di battere a colpo sicuro. Subito dopo è il palo a salvare la Samp: Gosens si lancia sul secondo palo e prova la deviazione in scivolata, ma la sua conclusione impatta sul legno. Nulla può però Audero al 5': Ilicic, dopo aver duettato con Gomez, serve al centro Zapata: controllo con il corpo, Sala sbaglia l'intervento difensivo e lascia libero il colombiano il cui tiro sporcato gonfia la rete.

La Samp reagisce e al 20' ha l'occasionissima per pareggiare. Ramirez viene atterrato fallosamente da Gomez in area e per Fabbri non ci sono dubbi. Rigore, senza neanche il ricorso al Var, con Gasperini che espulso per proteste cade e si fa anche male. Dal dischetto Quagliarella realizza il suo gol n.20 in stagione - diventando il sesto giocatore nella storia della Samp a raggiungere questo traguardo dopo Montella, Chiesa, Brighenti, Firmani e Bassetto - e conquistando momentaneamente anche la testa della classifica cannonieri.

L'Atalanta però ci crede e - dopo essersi vista negare il gol da un miracolo di Audero su colpo di testa di Pasalic - torna su al 32' con un diagonale letale di Gosens su assist di Hateboer. L'ultimo brivido al 43': Ekdal si coordina e colpisce di testa, ma si supera e devia in corner. Finale incandescente ma il risultato non cambia più e proietta l'Atalanta a 44 punti, gli stessi della Roma, impegnata domani con l'Empoli.

SAMPDORIA-ATALANTA 1-2



RETI: Zapata (A) al 5', Quagliarella su rig. (S) al 21', Gosens (A) al 32' st.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala (Bereszynski dal 19' st), Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (Defrel dal 36' st); Saponara (Ramirez dal 44' pt); Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (Palomino dal 49' st); Gomez (Pasalic dal 28' st); Ilicic (Castagne dal 42' st), Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Note: Ammoniti Murru (S), Ramirez (S), Zapata (A). Espulso per proteste l'allenatore dell'Atalanta Gasperini.

