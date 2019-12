Genoa-Samp, Thiago Motta: "I nostri colori si difendono con voglia e coraggio"

"Tutti i giocatori hanno la consapevolezza di cosa significhi giocare per il Genoa e giocare il derby. I colori del Grifone si difendono con voglia e coraggio. Ho vissuto benissimo queste settimane. Vedo i miei ragazzi fare bene e quindi sono fiducioso. Abbiamo provato varie soluzioni e so che inizierà la partita lo farà benissimo, con voglia e entusiasmo". Queste le parole di Thiago Motta, tecnico del Genoa, in conferenza stampa alla vigilia del derby di sabato alle 20.45 contro la Sampdoria a Marassi. "Ranieri è un grandissimo allenatore ed un grande uomo. È stato un privilegio essere allenato da lui e lo è poterlo affrontare da collega", ha aggiunto l'ex centrocampista azzurro.

