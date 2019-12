Genoa-Samp, Ranieri: "Derby azzera tutto, pronti a metterci cuore"

L'allenatore blucerchiato in conferenza prima della stracittadina: "Arriviamo a questo appuntamento dopo tre sconfitte consecutive ma non ci piangiamo addosso"

Claudio Ranieri ha presentato il prossimo delicato impegno della Sampdoria sabato sera contro il Genoa a Marassi alle 20.45: "Arriviamo a questo appuntamento dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, ma non ci piangiamo addosso. Sappiamo che è una sfida sentita da tutto l’ambiente: affronteremo una squadra che ha già sposato la filosofia del proprio allenatore ma noi vogliamo fare la nostra partita, concentrati e pronti a metterci il cuore, come fanno sempre i nostri tifosi". "Che effetto avrebbe sulla squadra una vittoria? Entrambe le squadre navigano in cattive acque ma il derby azzera tutto: chi sta bene, chi sta male, la classifica", ha risposto il mister dei doriani in conferenza stampa. "Sicuramente una vittoria ci darebbe nuovo slancio".

Per Ranieri "sarà una partita gagliarda, difficile, molto fisica che andrà giocata al massimo delle nostre possibilità. Thiago Motta - ha aggiunto - ha la stessa filosofia di calcio che aveva da calciatore: uno, due tocchi al massimo e pallone che viaggia velocemente. Mi sembra un tecnico di carattere e già quando era con me all’Inter era un secondo allenatore in campo"

