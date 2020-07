Gb, Addio a Jack Charlton: fu campione del mondo nel '66

Addio a Jack Charlton, una delle leggende del calcio inglese, già campione del mondo nel 1966 con il fratello Bobby nell'unico titolo iridato vinto nella storia dai bianchi. Aveva 86 anni. All'ex difensore del Leeds era stato diagnosticato un linfoma nell'ultimo anno e soffriva anche di demenza. Uno dei personaggi più famosi del calcio inglese, in carriera è stato anche ct della Repubblica d'Irlanda, che ha guidato agli Europei del 1988, per la prima volta nella storia della nazionale dell'isola di smeraldo, e ai Mondiali di Italia 90, diventando un vero e proprio eroe nel paese per aver condotto la squadra ai quarti dove si fermò per mano dell'Italia di Totò Schillaci.