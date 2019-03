Gabon, attacco cardiaco in campo: muore un giocatore trentenne

La morte è la settima in 12 anni su un campo di calcio in Gabon

Un giocatore della prima divisione del Gabon, Herman Tsinga, è morto dopo un collasso cardiaco in campo durante una partita a Libreville. Secondo quanto riportato dai media locali, Tsinga, attaccante dell'Akanda FC, è crollato al suolo al 23' durante la gara contro il Missile FC. Il trentenne calciatore gabonese è stato subito soccorso, ma nonostante un massaggio cardiaco effettuato da un medico militare, è morto mentre veniva portato in ospedale.

Terrible vidéo sur le décès du joueur gabonais. Invraisemblable. ⁦@FreddhyKoula⁩ pic.twitter.com/W1FqdZcma9 — Herve Penot (@hpenot_lequipe) 3 marzo 2019

Un video amatoriale pubblicato su Twitter mostra la reazione confusa in campo dopo l'incidente. Secondo il quotidiano L'Union, nessuna delle due ambulanze intervenuto in campo aveva il defibrillatore o la maschera di ossigeno necessari "per salvare la vita del giocatore". La morte è la settima in 12 anni su un campo di calcio in Gabon.



