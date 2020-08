Francia, Pogba positivo al Covid-19 e non convocato in nazionale

Paul Pogba è risultato positivo al coronavirus e dunque non risulta nella lista dei convocati diramata oggi da Didier Deschamps, allenatore della nazionale francese, per la sfida Svezia-Francia di sabato 5 settembre e Francia-Croazia di martedì 8 settembre, partite valide per la Nations League. Lo ha comunicato lo stesso tecnico transalpino nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista dei convocati. Dopo più di un anno di assenza Pogba era dunque atteso con i Blues. Il giocatore del Manchester United verrà sostituito dal giovane del Rennais Eduardo Camavinga.

