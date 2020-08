France Football: "Cristiano Ronaldo ha in testa il Psg"

"Cristiano Ronaldo: Parigi in testa". E' il titolo di un articolo di France Football dove si ipotizza l'approdo futuro di CR7 nella capitale francese. Una pista - secondo il giornale transalpino - poteva già essere battuta ma tutto è stato messo in stand-by dalla pandemia. France Football parla di una Torino dove CR7 "non è scontento" ma "neppure così contento" e si immagina in club dove "potrebbe avere possibilità maggiori" per vincere la Champions League.

