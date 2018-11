Football Leaks: "Uefa ha coperto Psg e City sul fair play finanziario"

Football Leaks fa tremare nuovamente il calcio europeo. Paris Saint Germain e Manchester City per aggirare le norme del fair play finanziario avrebbero gonfiato le proprie entrate attraverso "contratti fittizi" "sotto copertura dell'Uefa".

Partendo dalla documentazione ottenuta dal 'De Spiegel' e analizzata per otto mesi da 80 giornalisti dell'EIC (European Investigative Collaborations), il sito francese Mediapart afferma che Psg e Manchester City, club controllati dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, avrebbero iniettato "la somma complessiva di 4,5 miliardi di euro (2,7 gli inglesi, 1,8 i francesi)" negli ultimi sette anni "essenzialmente in modo fraudolento" per far crescere i bilanci della società. Nello scandalo sarebbe coinvolto anche Gianni Infantino, attuale presidente della Fifa e all'epoca numero due dell'Uefa, sotto Michel Platini, che avrebbe "negoziato direttamente con il Manchester City, in corto circuito con l'organo d'inchiesta interna teoricamente indipendente" in materia di fair play finanziario. Infantino è finito nel mirino di Football Leaks anche per la sua vicinanza al procuratore svizzero , regolarmente invitato alle partite o alle manifestazioni Fifa.

Stando all'inchiesta portata alla luce da Football Leaks Infantino avrebbe avuto uno scambio di mail con i dirigenti del City nella quale si parla di un "bel regalo" in merito alla sanzione di "20 milioni di euro anziché 60". Nella mail sarebbe in copia anche l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, "tifoso del Psg, frequentatore del Parco dei Principi e grande amico del Qatar" che tuttavia avrebbe "aiutato, in gran segreto, il suo rivale, vicino e nemico 'Abu Dhabi" nella sua battaglia con il Financial Fair Play.

Il club francese è nuovamente finito sotto la lente d'ingrandimento della Uefa per gli acquisti dell'estate 2017 di Neymar e Mbappè per una cifra complessiva di oltre 400 milioni di euro.

