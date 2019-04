Fiorentina, Pioli si dimette: "Messe in discussione mie qualità professionali e umane"

Adesso è ufficiale. Pioli si è dimesso dalla panchina della Fiorentina. Lo annuncia la stessa società toscana, che fa sapere "di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del mister Stefano Pioli". La decisione del tecnico, in scadenza a giugno, arriva dopo la sconfitta col Frosinone: i viola non vincono da quasi due mesi e hanno fatto solamente 4 punti nelle ultime sette partite. Dure le parole di Pioli per spiegare l'addio: "Sono state messe in discussione le mie qualità professionali e soprattutto umane". La squadra sarà affidata al tecnico della Primavera Bigica.