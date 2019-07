Fiorentina, Montella: "Ripartiamo da zero con entusiasmo, ma serve pazienza"

"Nella mia testa è tutto azzerato rispetto al passato e stiamo ripartendo da zero con tantissimo entusiasmo. Sul mercato ho sentito le parole in conferenza di Pradè, il direttore ha detto che ci farà una squadra competitiva e quindi su questo sono tranquillo. Serve pazienza", queste le prime parole di Vincenzo Montella dal ritiro della Fiorentina che quest’anno ha scelto Moena, in Trentino, per la preparazione estiva.