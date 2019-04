Fiorentina in disarmo. Al Franchi passa anche il Sassuolo: 0-1

Un gol di Berardi consente al Sassuolo di espugnare il Franchi e blindare a doppia mandata la salvezza. L'1-0 condanna la Fiorentina alla seconda sconfitta di fila, la terza nelle ultime quattro partite, per un finale di stagione che sta diventando sempre più un calvario. E con la prima vittoria in trasferta del 2019, il Sassuolo sale a quota 41 e decimo posto in classifica superando proprio la Viola che resta alla pari col Cagliari a quota 40.

Con la tifoseria sul piede di guerra, senza più obiettivi da raggiungere, la squadra di Montella fatica a trovare le giuste motivazioni e anche questa sera ha avuto in Chiesa l'unico a lottare fino alla fine. Non è bastato però, contro un Sassuolo tignoso e deciso a portare a casa i tre punti con pieno merito.

Nella Fiorentina, Montella schiera un 4-3-3 con il tridente composto da Chiesa, Mirallas e Muriel. Il Sassuolo di De Zerbi si schiera, invece, con un 3-5-2 con Berardi e l'ex Babacar in attacco. Aria di contestazione al Franchi, con la Curva Fiesole vuota nei primi 45 minuti.

Primo tempo giocato a buon ritmo dalle due squadre, con il Sassuolo più deciso e pericoloso già al quarto d'ora con Lirola e Berardi. La Fiorentina prova a reagire soprattutto con le iniziative, isolate, di Chiesa. Il Sassuolo con il passare dei minuti prende sempre più il gioco in mano e sfiora il vantaggio ancora con Rogerio due volte. Il gol è nell'aria e arriva meritato al 37' con un bella girata di sinistro di Berardi, da centro area. La Fiorentina si scuote e dopo pochi minuti ha subito l'occasione di pareggiare, ma Veretout si fa parare da Consigli un rigore concesso per un fallo di Peluso su Chiesa.

Nel finale, dopo un'occasione ancora fallita dal Sassuolo con Sensi, gli animi si accendono in seguito ad una rissa fra Milenkovic e Berardi. Nell'intervallo, un Montella per nulla soddisfatto effettua subito due cambi: dentro il giovanissimo o Beloko per Dabo, e il fischiatissimo Gerson per Mirallas.

Viola più aggressivi, anche per dare un segnale al pubblico, con il solito Chiesa che prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Il gioiello viola ci prova in tutti i modi, come al 56' quando sfiora il palo con un gran destro da fuori area. A trovare la rete, però, è ancora il Sassuolo con il giovane difensore turco Demiral con una deviazione da centro area su cross basso di Lirola dalla destra. Tutto inutile perchè dopo una lunga verifica con il Var, l'arbitro annulla per fuorigioco.

Lo scampato pericolo ridà coraggio alla Fiorentina, che si riversa in avanti a sfiora di nuovo il pareggio con il solito Chiesa. Il giovane attaccante predica nel deserto e alla fine anche lui deve alzare bandiera bianca. Nel finale, così, in contropiede è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso con Rogerio, fermato da Lafont. Cala il sipario sul Franchi, Fiorentina in crisi sempre più profonda.

FIORENTINA-SASSUOLO 0-1

RETI: 37' Berardi (S).

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Edimilson (75' Simeone), Dabo (46' Beloko), Veretout; Chiesa, Mirallas (46' Gerson), Muriel. A disp. Ghidotti, Brancolini, Ceccherini, Hugo, Hancko, Norgaard, Benassi, Vlahovic, Montiel. All. Montella.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Demiral, Peluso, Ferrari; Lirola, Sensi (82' Duncan), Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi (92' Matri), Babacar (70' Boga). A disp. Satalino, Pegolo, Marlon, Lemos, Djuricic, Sernicola, Di Francesco, Brignola, Adjapong. All. De Zerbi.

ARBITRO: Fourneau.

NOTE: ammoniti Laurini (F), Pezzella (F), Peluso (S), Beloko (F).

