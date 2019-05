Finale da pazzi, il Napoli ribalta il Cagliari con un rigore di Insigne: 2-1

di Antonio Martelli

Un rigore di Insigne in pieno recupero consente al Napoli di battere in rimonta il Cagliari per 2-1 nel posticipo della 35/a giornata di Serie A e di conquistare matematicamente il secondo posto in campionato. Con il +10 sull'Inter a tre giornate dalla fine Azzurri irragiungibili.

Partita dai due volti: soporifera nel primo tempo, ricca di emozioni nella ripresa. Sardi in vantaggio con l'ex Pavoletti. Ci pensa poi Mertens a pareggiare, con il gol numero 14 gol in campionato, il numero 107 in carriera. Il belga diventa il terzo miglior marcatore nella storia del Napoli come Attila Sallustro. In pieno recupero, poi, il capitano Insigne è freddissimo dal dischetto per il 2-1 finale. L'attaccante napoletano interrompe un digiuno che durava dal 2 febbraio, riscattando in parte il rigore che aveva fallito contro la Juve.

Per le proteste finali espulsi nel Cagliari Ionita e il tecnico Maran. Sardi protagonisti comunque di una buona partita, in particolare con i due gioielli Barella e Cragno. Rispetto a Frosinone, Ancelotti ridisegna la squadra schierando dal primo minuto in attacco Insigne e Mertens, con Milik in panchina. A centrocampo c'è Verdi a destra al posto di Callejon, in difesa si rivede Albiol al fianco di Koulibaly.

Nel Cagliari, Maran conferma il solito modulo con Barella sulla trequarti alle spalle di Cerri e Pavoletti. Come prevedibile, nel primo tempo è il Napoli a fare la partita. Ordinata la squadra di Maran, si difende bene senza concedere spazi. Dopo un quarto d'ora di studio, padroni di casa pericolosi per la prima volta dalle parti di Cragno con un calcio d'angolo dalla traiettoria velenosa di Younes. Napoli che inizia a spingere con maggior intensità, ma le conclusioni dei vari Mertens e Insigne non sono precise. La squadra di Maran è sempre molto attenta a chiudere ogni varco alle iniziative avversarie e di fatto, Cragno è quasi del tutto inoperoso. Alla fine del primo tempo verso i ragazzi di Ancelotti piove anche qualche fischio.

Nella ripresa la musica non cambia, con il Napoli sempre a fare la partita e il Cagliari compatto a difesa della propria area di rigore. La squadra di Ancelotti si rende pericolosa più volte con una serie di conclusioni di Mertens, su cui Cragno è attentissimo. A mezzora dalla fine, il tecnico azzurro fa entrare Callejón e Fabian al posto di Verdi e Allan. Ma alla prima occasione buona è il Cagliari a passare al 64': splendido assist di tacco di Barella per Pavoletti che con una rasoiata di destro fulmina Meret in diagonale. Primo gol in carriera per il bomber rossoblu contro la sua ex squadra.

Ancelotti prova a correre ai ripari inserendo Milik al posto di Younes. Il Napoli si riversa nella metà campo cagliaritana, sfiorando il pareggio a ripetizione con Fabian, Zielinski, Mertens, poi Milik. E' sempre un ottimo Cragno a dire di no agli attacchi azzurri. Straordinaria, in particolare, una parata con l'aiuto del palo su colpo di testa di Mertens all'80'. All'85', però, il portiere rossoblu nulla può su un altro colpo di testa ravvicinato dell'attaccante belga su cross di Ghoulam. In pieno recupero, poi, dopo una lunga verifica al VAR l'arbitro Chiffi concede un rigore al Napoli per un fallo di mani su cross di Ghoulam. Dal dischetto Insigne non sbaglia e regala la vittoria al Napoli. Rabbiosa l'esultanza del capitano azzurro dopo le polemiche delle ultime settimane.

NAPOLI-CAGLIARI 2-1.

RETI: 64' Pavoletti (C), 85' Mertens (N), rig. 98' Insigne (N).

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Verdi (60' Callejón), Allan (60' F. Ruiz), Zielinski, Younes (64' Milik); Insigne, Mertens. A disp. Malcuit, Mário Rui, Ounas, Luperto, Ospina, Karnezis. All. Ancelotti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Deiola (70' Padoin), Cigarini, Ionita; Barella; Cerri (74' João Pedro), Pavoletti (88' Pisacane). A disp. Rafael, Pellegrini, F. Bradaric, Birsa, Aresti, Oliva, Despodov, Srna, Théréau. All. Maran.

Arbitro: Chiffi.

NOTE: ammoniti Younes (N), Cerri (C), Cigarini (C), Barella (C), Insigne (N). Espulsi per proteste Ionita (C) e l'allenatore rossoblu Maran.

