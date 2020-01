Figurine Panini: presentata l'edizione numero 59 dell'album

Aspettando il prossimo anno, quando l'album delle figurine dei calciatori Panini festeggerà 60 anni e verrà festeggiato con una celebrazione epocale, l'edizione numero 59, svelata oggi nella sede della Lega Serie A, si presenta all'insegna del motto "una passione che non si può fermare". La passione che coinvolge anche l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo: "Devo dire la verità, appena ho visto le bustine delle figurine non ho resistito ad aprirle. È una delle passioni principali in casa mia anche perché - ha spiegato - ho tre figli maschi ma abbiamo deciso di completarne uno unico per tutti".

