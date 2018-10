Figc, intesa Lega A-Gravina: convergenza sulle tematiche del programma

Prove di intesa tra la Serie A e Gabriele Gravina, candidato unico per la presidenza della Figc, in vista delle elezioni federali del 22 ottobre. E' quanto emerge dal Consiglio di Lega della massima serie, che questa mattina ha incontrato il numero uno della Lega Pro, in un confronto definito "costruttivo e " da tutti i partecipanti nel quale "è stata riscontrata grande convergenza e condivisione tra le priorità della Lega Serie A sulle tematiche daffrontare nei prossimi mesi e il programma" di Gravina "per rilanciare insieme il calcio italiano", fa sapere la Lega Calcio in una nota. Non è previsto invece un incontro tra Gravina e l'Assocalciatori. "Ho chiesto di partecipare ma hanno ritenuto di fare diversamente", si è limitato a dire il numero uno della Lega Pro prima di lasciare la sede di via Rosellini.

