Fifa, Wenger è il nuovo direttore sviluppo mondiale

Arsene Wenger è stato nominato direttore dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA. Lo ha annunciato la federazione internazionale in un comunicato che spegne così le voci che accostavano il nome dell'ex manager dell'Arsenal alla panchina del Bayern Monaco, dopo l'esonero di Kovac da parte dei bavaresi.

Wenger - che vanta una lunga carriera sulle panchine di Monaco e Arsenal, di cui è stato allenatore per 22 anni fino al 2018, vincendo tre volte la Premier League e sette volte la Coppa d'Inghilterra - sarà responsabile della crescita e dello sviluppo del calcio sia a livello maschile che femminile. Sarà inoltre l'autorità principale in materia di questioni tecniche, sia come membro del Comitato consultivo calcistico che tecnico coinvolto nei processi di revisione e decisionali dell'IFAB su potenziali modifiche al regolamento. Il suo ruolo includerà una particolare attenzione alla formazione degli allenatori. "Non vedo l'ora di affrontare questa sfida estremamente importante - ha dichiarato il 70enne tecnico alsaziano -, non solo perché sono sempre stato interessato ad analizzare il calcio da una prospettiva più ampia, ma anche perché la missione della FIFA è veramente globale".

"La profonda conoscenza e passione di Arsene Wenger per i diversi aspetti del nostro gioco lo distingue come una delle personalità più rispettate nel mondo del calcio. Sono lieto di dargli il benvenuto nella squadra", ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino. "Da quando sono arrivato alla FIFA abbiamo posto il calcio al centro della nostra missione, sforzandoci di imparare da chi conosce lo sport dentro e fuori", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata