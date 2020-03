Fa Cup, l'Arsenal supera il Portsmouth e va ai quarti

L'Arsenal passeggia a Fratton Park, batte il Portsmouth 2-0 e si guadagna un posto ai quarti di FA Cup. I Gunners segnano un gol per tempo: apre le marcature Sokratis che nel recupero della prima frazione appoggia in rete il cross di Nelson. Il raddoppio è di Nketiah che al 51' insacca da due passi. Tra gli incontri, valevoli per gli ottavi di finale, in programma questa sera spicca la sfida tra Chelsea e Liverpool. Lo Sheffield United, neopromossa rivelazione in Premier, fa visita al Reading, mentre il West Brom ospita il Newcastle.

Il calendario degli ottavi di FA Cup:

03/03 - 20.45

Chelsea - Liverpool

03/03 - 21.00

Reading - Sheffield United

West Brom - Newcastle

04/03 - 20.45

Leicester - Birmingham

Sheffield Wednesday - Manchester City

Tottenham - Norwich

05/03 - 20.45

Derby County - Manchester United

