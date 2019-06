Europeo under 21, a Bologna Italia-Spagna 2-1

ITALIA-SPAGNA 2-1 (Gruppo A)

9' Ceballos; 35' Chiesa; 63' Chiesa

63' Ancora Chiesa e l'Italia è avanti. Orsolini combatte sulla destra e mette in mezzo per Cutrone. L'attaccante del Milan controlla spalle alla porta e si gira. Qui c'è un rimpallo con uno spagnolo e la palla schizza verso il centro dell'area dove è in agguato Federico Chiesa che la sbatte in porta. Il Var verific l'eventualità di un rimbalzo sul braccio di Cutrone. Che non c'è assolutamente: 2-1

35' L'Italia replica con una perla di Chiesa. Gran lancio (50 metri) da destra a sinistra di Barella. Chiesa, sul filo dell'out sinistro aggancia con un stop da manuale, poi parte, entra in area da sinistra e spara in porta da posizione impossibile. Simon copre male il suo palo ed è gol.

9' Gran gol di Ceballos. Il 10 spagnolo si accentra e spara un destro clamoroso che s'insacca all'incrocio



ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo; Kean, Chiesa. All. Di Biagio. A disposizione: Audero, Pezzella, Tonali, Bastoni, Cutrone, Orsolini, Adjapong, Montipò, Bonazzoli, Romagna, Locatelli, Murgia

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Martin, Vallejo, Meré, Aaron Martin; Igor Zubeldia, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. All. De la Fuente. A disposizione: Merinio, Vallejo, Lirola, Pedraza, Mir, Olmo, Firpo, Roca, Fornais, Fernandez.

POLONIA-BELGIO 3-2 - Nella prima partita del Grupo A, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Polonia ha battuto il Belgio per 3-2. Parte meglio il Belgio che dà la sensazione di dominare e passa dopo 16 minuti con una bella azione corale e tocco sottomisura di Iseka. Ma la Polonia non ci sta e, dieci minuti più tardi, alla prima occasione, pareggia. Zurkovski (neo acquisto della Fiorentina) prende palla fuori area e tira abbastanza angolato. Un tiro non irresistibile, ma il portiere Jackers, coperto da Faes, va giù in ritardo e la palla s'insacca nell'angolo basso. Nella ripresa, i polacchi la ribaltano. Il Belgio continua con un gioco di tanti passaggi ma senza affondi e la Polonia, senza fronzoli, va facilmente in porta contro una difesa semi addormentata. Al 52' passano i polacchi con un colpo di testa di Bielik (centrali fermi e portiere in ritardo). Al 79' arriva il terzo gol con Szymanski. Ancora una volta, la difesa belga non è esente da colpa. Nel finale (84') il Belgio accorcia con Cools, ma non c'è più tempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata