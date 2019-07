Europei under 21, vince la Spagna. Battuta in finale (2-1) la Germania

La Spagna conquista il Campionato europeo Under 21. I ragazzi di De la Fuente hanno battuto in finale, alla Dacia Arena di Udine, la Germania per 2-1. Apre le danze Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, al 7', raddoppia Olmo al 69' e accorcia le distanze per i tedeschi Amiri all'88'.

Con questo trionfo la Spagna raggiunge l'Italia a quota cinque titoli continentali under 21. Proprio l'Italia, in questo europeo, è stata l'unica che è riuscita a battere le "furie rosse": 3-1 nella partita inaugurale con la doppietta di Chiesa e il rigore di Pellegrini per ribaltare la rete iniziale di Ceballos.

La Spagna è partita a mille e, per oltre un quarto d'ora, i tedeschi non hanno visto palla. Il gol di Fabian Ruiz è sembrato persino poco data la differenza in campo. La Germania entra in partita, ma solo nella ripresa si fa sentire davvero con il capocannoniere Waldschmidt e crea qualche occasione costringendo la Spagna sulla difebsiva. Ma ancora Fabian Ruiz è all'origine del raddoppio spagnolo. Un suo tiro, dopo 24 minuti della ripresa, mette in difficoltà Nubel che respinge corto. Arriva Olmo e insacca con un tocco sotto. La Germania si scuote e ci prova di nuovo. Ma il gol tedesco arriva tardi: all'88' con un gran tiro da fuori di Amiri deviato leggermente da Nei minuti restanti succede poco: la Spagna ci mette attenzione e porta a casa partita e titolo europeo.

