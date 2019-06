Europei Under 21, la Romania travolge la Croazia 4-1

I francesi rimontano e vincono tra l'89 e il 95 dopo aver sbagliato due rigori. Rigore di Puscas e gol di Hagi jr, Baluta e Petre. per i romeni nella prima gara del gruppo C

Partita incredibile, quella vinta dalla Francia per 2-1 sull'Inghilterra nella prima giornata del Girone C agli Europei U21. Inghilterra in vantaggio nel secondo tempo con Foden al 54', poi la rimonta francese con Ikone all'89' e autogol di Wan-Bissaka al 95'. La Francia può recriminare anche per ben due rigori sbagliati, uno nel primo tempo da Dembele e l'altro nella ripresa da Aouar. Inghilterra in dieci dal 62' per l'espulsione di Choudhury. Annullato con il VAR un gol agli inglesi di Sessegnon nella ripresa. Con questo risultato, nella classifica del girone comandano Romania e Francia con 3 punti davanti a Inghilterra e Croazia con 0.

Romania-Croazia 4-1 - Esordio con il botto per la Romania alla fase finale degli Europei U21. La formazione rumena ha battuto con un netto 4-1 la Croazia, in una gara valida per il Girone C che comprende anche Francia e Inghilterra . Allo stadio di Serravalle, nella Repubblica di San Marino, Romania in gol dopo soli 11' con un rigore trasformato dall'attaccante del Palermo Puscas. Il raddoppio al 14' dell'ex Fiorentina, Ianis Hagi, figlio della leggenda rumena George Hagi. Dopo il gol croato di Vlasic al 18', nella ripresa la Romania dilaga con Baluta al 66' e Petre al 93'. Rete convalidata grazie alla conferma del Var.

Domani sera, ore 21, tocca all'Italia con la Polonia che, nella prima gara ha battuto (3-2) il Belgio.

