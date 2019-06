Europei Under 21: la Danimarca sorprende l'Austria e la Germania asfalta la Serbia

La Danimarca batte 3-1 l'Austria nella seconda giornata del Gruppo B dell'Europeo Under 21 e resta in corsa per la qualificazione in semifinale, agganciando a quota tre punti proprio la selezione austriaca. Protagonista assoluto, allo stadio Friuli di Udine, Maehle, autore di una doppietta al 33' del primo tempo e al 32' della ripresa. Nel mezzo c'è il gol del momentaneo 2-1 in avvio ripresa di Lienhart e il rigore sbagliato al 28' da Baumgartner del possibile 2-2. In pieno recupero Skov Olsen firma il 3-1 definitivo.

Germania-Serbia 6-1 - A Trieste (stadio Nereo Rocco), la Germania stende una disastrosa Serbia che nella prima gara aveva inaspettatamente perso (2-0) con l'Austria e si conferma la peggiore del girone. Rispetto al 3-1 con la Danimarca, i due bomber germanici, Marco Richter e Gian-Luca Waldschmidt invertono i ruoli delle segnature, ma il risultato non cambia. tre gol, questa volta per Waldschmidt (capocannoniere con 4 reti) e uno per Richter (adesso a quota tre). Segnano anche Mahmoud Dahoud e Arne Maier. Per la Serbia un rigore di Zivkovic all'85.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata