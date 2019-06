Europei U21, in campo Italia-Polonia 0-1

L'Italia sta perdendo 1-0 contro la Polonia alla fine del primo tempo nella seconda gara del gruppo A valida per l'Europeo Under 21. A segno Bielik con una girata al 40', annullato per fuorigioco il gol del pareggio di Orsolini al 44'. Intanto la Spagna ha superato 2-1 il Belgio e resta in corsa per un posto in semifinale. La selezione iberica, battuta 3-1 dall'Italia nella gara inaugurale, ha sbloccato il risultato al 6' con Olmo, per poi incassare al 23' l'1-1 da Bornauw. Di Fornals al 43' della ripresa la rete che condanna la nazionale di Walem e tiene invece in vita le speranze di qualificazione della Rojita.

ITALIA-POLONIA 0-1

40' Bielik

44' Orsolini pareggia ma l'arbitro annulla il gol dopo aver visionato il Var

ITALIA (4-3-3): Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. Ct Di Biagio

POLONIA (3-4-3): Grabara; Wieteska, Bielik, Bochniewicz; Fila, Zurkowski, Dziczek, Pestka; Jagiello, Kownacki, Szymanski. Ct Michniewicz

