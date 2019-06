Europei under 21. Bene all'esordio Germania e Austria

Buona la prima per Germania e Austria all'Europeo Under21. I tedeschi campioni in carica aprono il girone B battendo 3-1 la Danimarca a Udine. Protagonista Richter con una doppietta, a segno anche Waldschmidt. I danesi accorciano le distanze con il rigore di Skov.

Nello stesso gruppo primi tre punti anche per l'Austria che a Trieste batte 2-0 la Serbia con i gol di Wolf e Horvath. Balcanici in dieci nel finale per l'espulsione di Jovanovic.

Oggi, per il Gruppo C, alle 18,30 (Stadio di Serravalle, San Marino) si gioca Croazia-Romania. Alle 21 allo stadio Manuzzi di Cesena, si sfidano Inghilterra e Francia.

