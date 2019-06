Europei Under 21, Belgio-Italia. Gli Azzurrini non possono sbagliare

Non solo devono vincere ma devono sperare che la Spagna abbia la meglio sulla Polonia con non più di due gol di scarto

BELGIO-ITALIA 0-0

BELGIO (4-4-2): De Wolf; Cools, Bushiri, Bastien; Bornauw; Schrijvers, Heynen, Omeonga, cobbaut; Saelamaekers, Lukebakio. Allenatore: Walem.

ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabesi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Locatelli; Pellegrini; Cutrone, Chiesa. Allenatore: Di Biagio.

Arbitro: Srdjan Jovanović (Serbia)

L'Under 21 non può più sbagliare. Dopo la sconfitta con la Polonia nella seconda giornata degli Europei di categoria, gli azzurrini di Gigi Di Biagio proveranno a chiudere il gruppo A con una vittoria contro il Belgio (Reggio Emilia, stadio Mapei), già eliminato. Ma per sperare nella qualificazione alla semifinale serve anche un successo della Spagna sulla Polonia con non più di due gol di scarto.

Solo panchina per Moise Kean. Una decisione a sorpresa (ieri Kean era in conferenza stampa), probabilmente dovuta a quanto avvenuto nelle ultime ore. Secondo il Romanista, infatti, Kean e Zaniolo sarebbero arrivati in ritardo ad una riunione tecnica prima della partita e per questo puniti. Di Biagio schiera così Cutrone con Chiesa e Pellegrini in avanti, con la presenza di Locatelli a centrocampo insieme a Mandragora e Barella. In difesa si rivede Calabresi a destra, con Mancini, Bastoni e Pezzella a sinistra. In porta confermato Meret.

In contemporanea, al Renato Dall'Ara di Bologna, si gioca Spagna-Polinia.

SPAGNA-POLONIA 0-0

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregaribia, Merè, Vallejo, Firpo; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Mayoral. All. Luis de la Fuente

POLONIA (5-4-1): Grabara; Fila, Bielik, Wieteska, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski, Szymanski; Kownacki. All. Czesław Michniewicz

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata