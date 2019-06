Europei U21, poker Romania, Inghilterra quasi eliminata. In campo Francia-Croazia

La Romania si conferma una delle rivelazioni di questo Europeo U21. Nella seconda giornata del Gruppo C la formazione rumena supera con un netto 4-2 l'Inghilterra e mette una seria ipoteca sulla qualificazione per le semifinali. Romania prima a punteggio pieno, infatti, in attesa di Francia-Croazia di questa sera. Con il secondo ko di fila e una partita ancora da giocare, Inghilterra quasi eliminata. A Cesena gara che si risolve nel secondo tempo: Romania in vantaggio al 76' con un rigore del palermitano Puscas. Poi il pareggio inglese con Gray al 79', seguito dal nuovo vantaggio rumeno di Hagi all'85' e ancora il pari britannico di Abraham all'87'. Nel finale però Coman con una doppietta all'89' e al 93' regala la vittoria alla Romania.

