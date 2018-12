Europa Legue: Inter-Rapid Vienna, Napoli-Zurigo e Lazio-Siviglia nei sedicesimi

Buon sorteggio per Spalletti e Ancelotti, più difficile per la squadra di Simone Inzaghi. Tutti gli accoppiamenti sorteggiati a Nyon

Inter-Rapid Vienna, Napoli-Zurigo e Lazio-Siviglia. Sorteggio dei sedicesimi di Europa League (si è svolto a Nyon, in Svizzera subito dopo quello per la Champions) molto difficile per i biancocelesti, certamente più abbordabili per milanesi e partenopei "retrocessi" dalla Champions e teste di serie del sorteggio

Inter - L'Inter affronterà gli austriaci del Rapid Vienna. Andata in Austria 12 o 14 febbrai, ritorno a Milano il 20 o 21 febbraio.

Napoli - Il Napoli affronterà gli svizzeri dello Zurigo. Andata in Svizzera il 12 o 14 febbraio, ritorno a Napoli il 20 o 21 febbraio.

Lazio - La Lazio affronterà gli spagnoli del Siviglia (secondo nella Liga alle spalle del Barcellona).. Andata in Svizzera il 12 o 14 febbraio, ritorno a Napoli il 20 o 21 febbraio.

Ed ecco tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di Europa League sorteggiati a Nyon: andata 12 o 14 febbraio, ritorno 20 o 21 febbraio: Viktoria Plzen (Cze)-Dinamo Zagabria (Cro), Brugge (Bel)-Salisburgo (Aut), Rapid Vienna (Aut)-Inter (Ita), Slavia Praga (Cze)-Genk (Bel), Krasnodar (Rus)-Bayer Leverkusen (Ger), Zurigo (Svi)-Napoli (Ita), Malmo (Svi)-Chelsea (Eng), Shakhtar Donetsk (Ucr)-Eintracht Francoforte (Ger), Celtic (Sco)-Valencia (Spa), Rennes (Fra)-Betis (Spa), Olympiacos (Gre)-Dinamo Kiev (Ucr), Lazio (Ita)-Siviglia (Spa), Fenerbahce (Tur)-Zenit (Rus), Sporting Lisbona (Por)-Villareal (Spa), Bate Borisov (Blr)-Arsenal (Eng), Galatasaray (Tur)-Benfica (Por)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata