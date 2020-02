Europa League, Conte: "Umiltà e determinazione, rispettare questo torneo al meglio"

Vigilia di Europa League per l'Inter, impegnata domani sera alle 18.55 nell'andata dei sedicesimi di finale contro i bulgari del Ludogorets a Razgrad. "Il Ludogorets è squadra abituata a fare competizioni europee, in testa alla classifica con un margine importante sulla seconda. Ha singoli elementi di qualità. Dovremo affrontare il match con la giusta determinazione, voglia e umiltà. Dobbiamo fare grande attenzione, l'ultima partita i nostri avversari l'hanno vinta 6-0, hanno delle buone qualità in fase offensiva. Dobbiamo avere rispetto", ha dichiarato il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, in conferenza stampa.

"Brucia la sconfitta con la Lazio, ma solo per il risultato, non per la prestazione. Dispiace, ma i nostri due gol sono stati dei regali. Ora si riparte con le nostre convinzioni con la voglia di fare e migliorare. Domani c'è un impegno in una competizione europea, ed è giusto farlo nella giusta maniera rispettando il torneo nel miglior modo possibile", ha aggiunto Conte.

