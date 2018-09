Europa League, giocatore del Zurigo segna, festeggia e finisce nel fossato: illeso

Segna il gol che dà la vittoria alla sua squadra e, per festeggiare, salta i cartelloni pubblicitari, salta un'altra barriera e finisce in un fossato profondo un paio di metri. Per fortuna, non si fa niente e riprende addirittura a giocare. E' successo a Benijamin Kololli, centrocampista di origini kosovare dello Zurigo. Al 50' di gioco della prima partita di Europa League sul campo del Limassol di Nicosia, il giocatore ha messo a segno la rete della vittoria e, poi, è letteralmente sparito, come inghiottito dalle viscere dello stadio. Attimi di terrore con i compagni di squadra che sono corsi verso il fossato temendo di trovarlo sfracellato sul fondo.

Hahaha don't think this FC Zuerich player realised how deep the drop was!! pic.twitter.com/MgRL7PEy09 — Football Away Days (@FBAwayDays) September 20, 2018

Per fortuna, il ragazzo, nel momento stesso in cui ha superato la barriera, si è reso conto di quello che stava per accadergli ed è riuscito a controllare la caduta. La buona forma atletica ha fatto il resto mentre Kololli riemergeva piuttosto imbarazzato cercando di darsi un contegno. La partita è ripresa con Kololli in campo e il Zurigo ha vinto.

