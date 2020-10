Europa League: Young Boys-Roma 1-2 il finale

La Roma vince a Berna la sfida contro lo Young Boys, nella prima giornata del gruppo A di Europa League. I giallorossi sul campo sintetico di Berna si sono imposti in rimonta per 2-1. Passati in svantaggio per un rigore di Nsame al 14', la squadra di Fonseca ha reagito nella ripresa firmando la rete del pareggio con Peres al 69' su passaggio di Dzeko e quella del sorpasso al 73' con Kumbulla di testa su assist di Mkhitaryan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata