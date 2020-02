Europa League, vittorie per Inter e Roma

Doppio successo per le due italiane nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. L'Inter debutta nella competizione imponendosi per 2-0 nella trasferta in Bulgaria con Ludogorets . A sbloccare, nella ripresa, la sfida è l'atteso Eriksen, al primo gol in nerazzurro. Nel recupero arriva il raddoppio, su rigore di Lukaku. Una Roma ancora convalescente riesce a strappare con fatica la vittoria all'Olimpico contro i belgi del Gent, battuti per 1-0. Ci pensa il neoacquisto Carles Perez con un gol al 13' in contropiede su 'pennellata' di Dzeko. Era dal 15 dicembre scorso che la squadra di Fonseca non vinceva in casa.

