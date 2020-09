Europa League: Shamrock Rovers-Milan 0-2 finale

Decidono con un gol per tempo Ibrahimovic e Calhanoglu

Il Milan supera 2-0 lo Shamrock Rovers in trasferta nel secondo turno preliminare di Europa League e affronterà i norvegesi del Bodo-Glimt a San Siro, giovedì prossimo, per il terzo turno preliminare. I rossoneri passano a Dublino con un gol per tempo: Ibrahimovic sblocca il risultato al 23' del primo tempo, Calhanoglu raddoppia al 22' della ripresa.

