Europa League: se passa turno Milan contro Besiktas o Rio Ave

Il Milan affronterà i turchi del Besiktas o i portoghesi del Rio Ave in trasferta nel turno decisivo per accedere alla fase a gironi di Europa League se batterà, giovedì prossimo a San Siro, i norvegesi del Bodo-Glimt nel terzo turno preliminare. Lo ha stabilito il sorteggio dell'Uefa a Nyon. I rossoneri hanno evitato di incrociare avversari scomodi, soprattutto in questa fase iniziale della stagione, come Tottenham, Wolfsburg e Sporting Lisbona e dunque ci sono tutte le premesse per arrivare al traguardo sperato senza intoppi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata