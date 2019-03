Europa league, il ritorno degli ottavi: in campo Salisburgo-Napoli

All'andata è finita 3-0 per i gol di Milik, Fabian Ruiz e Onguènè (autorete). Gli uomini di Ancelotti hanno tutto per farcela ma gli austriaci sono molto rognosi e hanno già ribaltato situazioni difficili

Napoli impegnato a Salisburgo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa Legue. All'andata è finita 3-0 per i gol di Milik, Fabian Ruiz e Onguènè (autorete). Gli uomini di Ancelotti hanno tutto per farcela ma gli austriaci sono molto rognosi e hanno già ribaltato situazioni difficili, come l'anno scorso quando eliminarono la Lazio partendo dall'1-3 di Roma e vincendo per 4-1. Forfait dell'ultimo minuto nell'undici titolare del Napoli: Lorenzo Insigne ha avvertito un "fastidio muscolare nel riscaldamento" e sarà sostituito al centro dell'attacco accanto a Milik da Driest Mertens

SALISBURGO-NAPOLI 1-1

14' Milik, 25' Dabbur

25' Dabbur riporta il risultato in parità

14' Napoli in vantaggio con un gol dall'area di Milik!

