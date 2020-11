Europa League: Roma vola con 5 reti con il Cluj

La Roma ha superato per 5-0 il Cluj nella sfida valida per la terza giornata dell'Europa League. Tutto facile per i giallorossi, in vantaggio al 1' con Mkhitaryan. Raddoppio con Ibanez al 24', terza rete di Mayoral al 34'. Nella ripresa ancora Mayoral all'84' e pokerissimo con Pedro all'89'.

