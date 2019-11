Europa League, Roma show in Turchia: Basaksehir travolto 3-0

La Roma di Paulo Fonseca si impone per 3-0 in casa del Basaksehir, nel match valido per la 5/a giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi chiudono la partita già nel primo tempo grazie al rigore di Veretout al 30’ e alle reti di Kluvert e Dzeko, rispettivamente al 40’ e al 45’, entrambe su assist di Pellegrini. A inizio ripresa, proprio il centrocampista giallorosso viene colpito da un oggetto piovuto dagli spalti con la gara che viene sospesa per 5 minuti per consentire i soccorsi. Il tutto davanti al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presente in tribuna. Giallorossi vicini al passaggio alla seconda fase del torneo: nell'ultimo turno, contro il Wolfsberger, basterà un pareggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata