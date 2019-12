Europa League: Roma e Lazio ultima chiamata per i sedicesimi

Per i i giallorossi qualificazione alla portata: la gara decisiva contro gli austriaci del Wolfsberg all'Olimpico. I biancocelesti devono vincere a Rennes ma potrebbe non bastare

La Roma cerca un punto, la Lazio una vittoria che però potrebbe non bastare. Le capitoline si preparano all'ultima tappa dei gironi di Europa League che deciderà il loro destino nella competizione. Sono i giallorossi ad avere la situazione più favorevole: contro gli austriaci del Wolfsberg, ospiti domani sera all'Olimpico, basta un punto. Insomma, qualificazione ai sedicesimi a un passo. Anche per questo Fonseca domani, contro il fanalino di coda del girone, ormai fuori da tutti i giochi, potrebbe far rifiatare qualche uomo chiave: "Se penso al turnover? Onestamente sì, possiamo cambiare 4-5 giocatori. E' una partita difficile, decisiva per noi, ma io ho fiducia in tutti i miei giocatori", ha chiarito il lusitano offrendo qualche dettaglio di formazione: "Dzeko giocherà, anche Under". Il giovane turco farà parte, con Mkhitaryan e Zaniolo, il tridente alle spalle del bosniaco.

Pau Lopez e Kolarov invece, ha informato Fonseca, non saranno della partita. Kalinic? "Sta bene, si sta allenando bene, è una soluzione, ma domani gioca Edin". Il passaggio del turno sarebbe il miglior modo per celebrare i primi sei mesi del portoghese sulla panchina giallorossa: "I bilanci vanno fatti alla fine della stagione. Ma sono molto soddisfatto di questi sei mesi, sono stati positivi. La squadra è migliorata molto dall'inizio, è in un buon momento". L'andata in terra austriaca si concluse sull'1-1, frutto del botta e risposta tra Spinazzola e Llendl. Proprio l'ex juventino dovrebbe partire dal 1'.

La Lazio grande protagonista in campionato ha invece un cammino in salita in Europa. I biancocelesti non sono padroni del loro destino: serve una vittoria in casa del Rennes, ultimo e fuori dai giochi, e contemporaneamente il successo del Celtic, già qualificato, contro il Cluj al quale basta un punto. Combinazione assai difficile, ma ancora possibile. "Abbiamo preparato bene la partita di domani, i ragazzi sono stati bravi negli ultimi giorni. Noi vogliamo offrire una prestazione importante - ha detto Inzaghi in conferenza - perché vogliamo fare bella figura contro una squadra forte che sta correndo in campionato. Le gare sono sempre aperte ed in Europa nessuno regala nulla".

Serve una piccola impresa, con il tecnico che punta a sfruttare il pieno di fiducia seguito alla bella vittoria contro la Juventus. Un'impresa da centrare con il robusto turnover che Inzaghi sembra intenzionato a varare, considerato che lunedì Immobile e soci sono attesi dalla delicata trasferta di Cagliari e le forze vanno gestite al meglio. A Roazhon Park, verrà risparmiato in attacco uno tra Immobile e Correa, a centrocampo la scelta sarà tra Luis Alberto e Milinkovic. "Teniamo all'Europa League, la squadra andrà in campo al meglio", ha ribadito Inzaghi.

