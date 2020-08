Europa League, preliminari: il Milan in Irlanda con gli Shamrock Rovers

Il Milan pesca gli irlandesi dello Shamrock Rovers dall'urna di Nyon in Svizzera, dove si sono i tenuti i sorteggi del secondo turno preliminare di Europa League. I rossoneri giocheranno in trasferta a Dublino il 17 settembre in una gara secca per accedere al terzo round di preliminari.

