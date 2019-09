Europa League: poker della Roma, Lazio KO contro il Cluj

I giallorossi rifilano quattro reti ai turchi del Basaksehir. Passo falso dei biancocelesti in Romania

Scoppiettante esordio della Roma in Europa League. All'Olimpico i giallorossi si sono sbarazzati dei turchi del Basaksehir con un sono quattro a zero. Dopo l'autogol di Caiçara sul finire del primo tempo, gli uomini di Fonseca hanno dilagato nella ripresa con le reti di Dzeko, Zaniolo e Kluivert. È andata male, invece, alla Lazio. I biancocelesti, impegnati in Romania contro il Cluj, sono stati sconfitti 2-1 nonostante il vantaggio di Bastos al 25'. Ma 41' i padroni di casa hanno pareggiato grazie a un penalty firmato da Deac. Nella ripresa, al 75', il sigillo di Omrani che regala tre preziosissimi punti alla squadra romena.

